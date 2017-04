Corpo de Bombeiros publica exclusão de aluno morto em treinamento

TRAGÉDIA NO MANSO

O comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Coronel Júlio Cezar Rodrigues, excluiu/desligou o aluno soldado Rodrigo Patrício Lima Claro, após a sua morte na noite da última terça-feira (15).

A publicação da Portaria nº 629/BM-1/2016 foi feita no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira (18), valendo desde o dia 16 de novembro.

Um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar as causas da morte do aluno.

O Coronel Alessandro Borges, responsável pelo IPM, disse que espera concluir a investigação até antes do Natal.

Segundo ele, a partir da próxima semana já começa a ouvir os envolvidos no caso.

PORTARIA Nº 629/BM-1/2016

O CEL BM COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 8º, Inciso IX da Lei Complementar nº 404 de 30 de junho de 2010 c/c o artigo 144, Inciso VII e artigo 168 da Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso),

RESOLVE:

Art. 1º Desligar e excluir do serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por motivo de falecimento, RODRIGO PATRÍCIO LIMA CLARO – AL SD BM, RG 25387367 – SSPMT, CPF nº 050.144.011-98, Matrícula Funcional nº 271537, lotado no QCG, em Cuiabá/MT, conforme Certidão de Óbito com Matricula nº 06377500155 – Livro C 4 – Folha 249 – Termo 0120949, datada de 15 de novembro de 2016, registrado no 3º Serviço de Registro Civil do Município de Cuiabá/MT.

Art. 2º A Coordenação do 16º Curso de Formação de Soldado BM deverá fazer o recolhimento do fardamento e dos apetrechos que pertençam a Fazenda Pública Estadual e que estavam de posse do Ex-AL SD BM RODRIGO PATRÍCIO LIMA CLARO, remetendo tais materiais para a Coordenadoria de Logística e Patrimônio, tendo um prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da publicação deste ato em Diário Oficial do Estado, para a remessa ou para a informação de quaisquer impossibilidades.

Art. 3º A Coordenadoria de Gestão de Pessoas deverá atualizar a pasta com as alterações atualizadas do Ex-AL SD BM RODRIGO PATRÍCIO LIMA CLARO, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a partir da publicação deste ato no Diário Oficial do Estado.

Art. 4º A Seção de Pessoal Ativo, Inativo, Pensionistas e Civis da Coordenadoria de Gestão de Pessoas deverá tomar as medidas legais e administrativas quanto à suspensão dos proventos do referido ex bombeiro militar.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de novembro de 2016.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Quartel em Cuiabá, 16 de Novembro de 2016.