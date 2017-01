Criança de 3 anos morre após se afogar em chácara dos avós em Mato Grosso

G1/MT

Um menino de 3 anos morreu afogado em uma piscina, nesta quinta-feira (15), em uma chácara no Distrito Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá.

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a criança morava com os pais em Cuiabá e passava as férias com os avós nessa chácara.

De acordo com a DHPP, um grupo de amigos estava na chácara em um momento de lazer. Alguns jogavam sinuca e outros ouviam música.

O menino teria se afastado das outras pessoas e ninguém percebeu.

Quando sentiram falta da criança, encontraram o menino imóvel dentro da piscina.

Uma das pessoas tentou fazer a reanimação do menino, porém, não conseguiu.

Os familiares e os moradores levaram a criança até um posto de saúde no próprio Distrito Nossa Senhora da Guia.

Os profissionais que trabalham na unidade relataram que os avós e outras duas pessoas encaminharam a vítima até o local, já aparentemente sem vida.

O menino não resistiu e os médicos constataram que ele já estava morto.

Policiais da DHPP fizeram a liberação do corpo da criança durante a noite no posto de saúde. Conforme a DHPP, os pais são moradores da capital mato-grossense.

O menino estava passando as férias com os avós nessa chácara.

O avô da vítima trabalha como caseiro na propriedade.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil e as pessoas devem prestar depoimento sobre o acidente.