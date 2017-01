Ex-presidente da Câmara, João Emanuel é condenado a 18 anos de prisão

DA REDAÇÃO

O ex-vereador João Emanuel foi condenado a 18 anos e 305 dias de prisão por crimes de peculato (desvio de dinheiro público) investigados na Operação Aprendiz.

A decisão foi dada na última segunda-feira (19) pela juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda.

João Emanuel também responde a ação relativa à Operação Castelo de Areia, deflagrada no dia 26 de agosto, na qual é acusado de ser o “cabeça” de um esquema de estelionato supostamente praticado pela empresa Soy Group em todo o Estado.

Segundo a magistrada, João Emanuel tem conduta criminosa e agiu unicamente por ganância enquanto esteve à frente da Câmara de Cuiabá.

“Vereador eleito pelo sufrágio universal do voto, que deveria estar lutando pelos interesses da tão sofrida população cuiabana, porém utilizou-se de seu cargo e do fato de estar ocupando a Presidência da Casa de Leis para a prática do crime, desviando verbas públicas em proveito próprio”, diz trecho da decisão.

“A sua personalidade, contudo, demonstra ser voltada à prática de crimes, eis que ostenta vasta ficha criminal. Os motivos para o cometimento dos crimes foram os inerentes ao tipo penal, agindo unicamente por ganância. As consequências extra-penais do crime foram extremante graves, face ao montante de verbas públicas desviadas, em cifras milionárias, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em prol da sociedade e o foram desviadas em seu proveito”.

Selma Arruda negou ainda o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do ex-vereador, que está preso há 90 dias no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

“Estando atualmente preso há exatos 90 (noventa) dias, não perfazendo jus à progressão de regime, aliado às razões expostas na decisão proferida em 14/12/2016, nos autos ID. 449312, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, à qual me reporto integralmente, inclusive no que tange aos seus fundamentos, INDEFIRO o direito de apelar em liberdade”, disse.

Além de João Emanuel, outras quatro pessoas foram condenadas na mesma ação.

Operação aprendiz

A Operação Aprendiz foi deflagrada no dia 28 de novembro de 2015 pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

Conforme a investigação, a fraude teve início ainda no começo do ano legislativo, em 2013. Três dias após tomar posse como presidente da Câmara, segundo o MPE, João Emanuel iniciou o processo de licitação fraudulenta com uma gráfica.

As informações são do Midianews.