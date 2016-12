Governo paga 13º salário e injeta mais de R$ 93 milhões na economia

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado realiza, nesta terça-feira (20), o pagamento do 13º dos servidores efetivos, aposentados, pensionistas e exclusivamente comissionados e os valores serão creditados nas respectivas contas até o final do dia.

A prioridade no pagamento foi determinada pelo governador Pedro Taques, que solicitou à equipe econômica o remanejamento no caixa para honrar com esse compromisso, enquanto o Estado aguarda a transferência dos recursos da repatriação, previstos para chegar até a meia noite.

Conforme a Secretaria de Estado de Fazenda, o pagamento vai injetar na economia de Mato Grosso R$ 93,29 milhões nesta semana que antecede o Natal.

O cumprimento da data foi possível em função da entrada de recursos no caixa do Tesouro somada à redução de despesas que vem sendo realizada sistematicamente pelo Executivo.

Recebem nesta terça-feira todos os servidores efetivos que fazem aniversário em novembro e dezembro e todos os exclusivamente comissionados.

O governo ressalta que desde 2015 vem adotando diversas medidas para amenizar os efeitos da crise, o que continua sendo feito ainda com mais austeridade em 2016 e se prolongará para o próximo ano, para que possa honrar com seus compromissos.