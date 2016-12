Deputados dizem que Zé do Pátio venceu ‘Sansão e Golias’ para chegar à prefeitura

DA REDAÇÃO

Os deputados estaduais Mauro Savi (PSB) e Valdir Barranco (PT) disseram, na tarde desta quarta-feira (21), em discursos de despedidas dos deputados Zé Carlos do Pátio (SD) e Emanuel Pinheiro (PMDB), já que a partir do dia primeiro de janeiro de 2017, assumem as prefeituras de Rondonópolis e Cuiabá, respectivamente, da Assembleia Legislativa, que Zé do Pátio venceu ‘Sansão e Golias’ na eleição municipal em Rondonópolis.

Segundo Savi e Barranco, ninguém acreditava que Zé do Pátio poderia vencer os adversários que enfrentou, no caso o prefeito Percival Muniz (PPS), que iria à reeleição, e o vice-prefeito, Rogério Salles (PSDB).

“Zé, alguns dizem que você é louco. Mas eu nunca te vi rasgar dinheiro ou comer algo que não lhe faça bem. Você é muito inteligente”, disse Savi.