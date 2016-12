Fotos mostram acidente ‘feio’ entre Toyota e moto na Avenida do CPA

MATO GROSSO MAIS

Um acidente no fim da madrugada desta quarta-feira (21) foi registrado na Avenida do CPA, quase em frente ao edifício Maruanã, em Cuiabá.

Uma moto, com suporte para carregar salgados, e um Toyota Etios acabaram se colidindo.

Com o impacto, o Toyota Etios acabou tendo a parte da frente do veículo destruída, ficando o carro virado na contra-mão de quem desce a Rubens de Mendonça.

O compartimento de salgados da moto também ficou parcialmente destruído.

Não houve feridos.

A Polícia Civil está no local levantando as causas do acidente.

Colaborou José Walisson.