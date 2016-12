Câmara de VG aprova contas de Walace e Lucimar

DA REDAÇÃO

Por 17 votos favoráveis e dois contrários, o Plenário da Câmara de Vereadores de Várzea Grande aprovou nesta quarta-feira (21.12), as ‘Contas de Governo’ da Prefeitura Municipal, exercício de 2015, sob a responsabilidade da atual prefeita Lucimar Campos (DEM) e do ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB).

Em 2015, Walace administrou o município de 1º de janeiro a 06 de maio (data em que o peemedebista foi afastado do cargo por decisão judicial). Lucimar governou de 08 de maio a 31 de dezembro de 2015.

Os parlamentares seguiram recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e do Ministério Público de Contas (MPC). Ambos deram carta branca para outorgamento das contas da democrata e do peemedebista.

No processo foram detectadas sete irregularidades (seis consideradas graves e uma gravíssima), contudo, após apresentado defesa, cinco ainda foram mantidas como irregulares, dentre elas: aberturas de créditos adicionais sem demonstrar os recursos disponíveis; o não asseguramento de recursos financeiros para os Conselhos Municipais, e nem à Câmara Municipal, que é permito por lei (6% conforme o orçamento do município). Segundo o relatório, isso não foi suficiente para reprovação das contas.