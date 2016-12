Explosão: empresário de Mato Grosso tem 70% do corpo queimado

DA REDAÇÃO

O empresário Jean Gabriel Lemos Ayres, de 42 anos, teve em torno de 70% do corpo queimado após uma explosão que ocorreu em sua fazenda, na região de Manso, perímetro de Cuiabá, na noite da última terça-feira (20).

Ayres estava junto com Valdinei Lousada, de 34 anos, que também teve quase que 100% do corpo queimado.

O incidente ocorreu quando os dois fizeram a retirada de dois tanques de combustível e ainda não se sabe o que teria provocado a explosão.

A situação de Lousada é mais crítica. Ele está internado no pronto-socorro de Cuiabá.

Já Jean foi levado para o hospital Santa Rosa e deve ser encaminhado para um centro de tratamento de queimados na cidade de Goiânia, em Goiás.

Jean Gabriel foi aluno do colégio São Gonçalo nos anos 1980. Alegre e carismático, Jean fez muitos amigos no seu período escolar. Agora, os seus colegas assim que tomaram conhecimento do ocorrido fazem uma corrente de oração para que ele e Valdinei tenham rápida recuperação.

Foto: Arquivo Pessoal