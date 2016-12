Prefeito contrata duplas sertanejas por R$ 350 mil

MATO GROSSO MAIS

Parece que a crise econômica que Mato Grosso vem sofrente nos últimos meses passa longe do município de Sinop (500km de Cuiabá).

Sob o comando do ainda prefeito Juarez Costa (PMDB), a prefeitura contratou as duplas Mato Grosso e Mathias, por R$ 160 mil, e Humberto e Ronaldo, por R$ 190 mil, para fazerem a festa de fim de ano na cidade.

O contrato foi sem exigência de licitação e deve ter custo total de R$ R$ 350 mil aos cofres da prefeitura. Uma pequena bagatela, com certeza.

A informação consta no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22).

ATO RATIFICATÓRIO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2016

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Sinop reconhece a inexigibilidade de licitação com fundamento no inciso III do artigo 25º da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa F. MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF 22.018.905/0001-21, localizada na Rua das Hortências nº. 140, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 78.070-100, destinada à Contratação dos shows com as duplas MATO GROSSO E MATHIAS no dia 30/12/2016, no valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) e Show com a dupla, HUMBERTO e RONALDO no dia 31/12/2016, no valor de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Diversidade Cultural. De acordo com as justificativas da assessoria jurídica desta Prefeitura, sendo que foram obedecidas todas as formalidades legais. Ratifico a Inexigibilidade de licitação para a contratação mencionada. Sinop, MT, 21 de dezembro de 2016.

Publique-se.

Juarez Alves da Costa

Prefeito Municipal