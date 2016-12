JBS diz que colabora com autoridades de MT sobre compra de gado

MATO GROSSO MAIS

A assessoria de imprensa da JBS encaminhou nota ao , na tarde desta quinta-feira (22), sobre a reportagem publicada aqui no site sob o título “MPF abre investigação contra empresas Amaggi, JBS e Bom Futuro”, publicada na última terça-feira (20).

Na reportagem, o MPF de Mato Grosso diz que como parte das investigações da Operação Rios Voadores, abriu investigação para analisar as transações comerciais entre integrantes da família Junqueira Vilela e três grandes grupos empresariais: grupo JBS, o maior processador de carne bovina do mundo, à Amaggi Exportação e Importação, uma das maiores companhias de compra e venda de grãos do país, e aos dirigentes do grupo Bom Futuro – outro líder no agronegócio – Elusmar Maggi Scheffer e Eraí Maggi Scheffer. Leia mais aqui.

Sobre o assunto, a JBS “esclarece que a compra de gado pela Companhia obedece a um sistema de monitoramento que visa garantir, em todo o Brasil, altos níveis de eficiência em relação aos critérios de compra sustentável. A mais recente auditoria realizada por órgão independente apurou 99,9% de conformidade nas aquisições realizadas pela Empresa. No que for necessário, a Companhia permanece colaborando com as autoridades“, diz a nota.

