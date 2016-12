DA REDAÇÃO

O sempre polêmico e autêntico ministro do Supremo Tribunal Federal, o mato-grossense Gilmar Mendes, foi visto, como um simples mortal, em um atacadista, em Cuiabá, fazendo compras.

Pelo menos este é o grande comentário da tarde de hoje, que circula nos grupos de whatsapps com a foto do ministro, supostamente, no Makro. Mas não é preciso saber quando a foto foi tirada.