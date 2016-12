Pedro Taques anuncia retomada das obras do VLT

MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques (PSDB) disse, em entrevista ao programa Resumo do Dia, da TBO, na noite desta quinta-feira (22), que deve anunciar até antes do fim deste ano a retomada das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos.

Segundo Taques, está em curso uma negociação com o Consórcio VLT sobre valores para que o empreendimento seja retomado.

O governador comentou que o Consórcio pede R$ 1, 2 bilhão para voltar a tocar a obra, mas ele argumentou que em conversa com a Secretaria de Cidades, sob o comando de Wilson Santos (PSDB), a retomada da obra está muito próxima por um valor menor.

Questionado por Roberto França sobre o valor oferecido pelo Governo do Estado, em torno de R$ 780 milhões, Taques desconversou, mas deu a entender que o negócio está praticamente fechado para o próprio Consórcio voltar a tocar a obra.

A suspensão da obra foi parar na Justiça Federal e Governo e Consórcio têm até o dia 31 de dezembro deste ano, como prazo, para decidirem se entram ou não em entendimento.

O VLT deveria ter sido entregue em junho de 2014, antes mesmo do início dos jogos da Copa do Mundo em Cuiabá.

Entretanto, os sucessivos atrasos levaram o governo a fazer um aditivo prevendo o término para 31 de dezembro do mesmo ano. Porém, as obras foram paralisadas antes mesmo deste prazo.

O consórcio VLT Cuiabá venceu a licitação realizada em junho de 2012, na modalidade do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que não permite aditivos, por R$ 1,447 bilhão. Deste total, R$ 1,066 bilhão já foram pagos.