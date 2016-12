Conclusão de inquérito policial sobre morte de aluno só em 2017

MATO GROSSO MAIS

O presidente do Inquérito Policial Militar (IPM), Coronel Alessandro Borges, que apura a morte do aluno a soldado do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, de 21 anos, disse ao que deve, possivelmente, concluir as investigações somente em janeiro do ano que vem.

Borges alegou que ainda não teve acesso ao laudo feito pelo Instituto Médico Legal (IML) que apontou que a morte de Rodrigo Claro foi em decorrência de um AVC e de outros exames complementares.

Rodrigo morreu no dia 15 de novembro após passar mal em uma aula prática na Lagoa Trevisan, em Cuiabá, e ficar internado por cinco dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital da Capital.

A família do aluno alegou sessão de tortura e omissão de socorro por parte do Corpo de Bombeiros.

A família também revelou que Claro estaria com medo de participar da continuidade do curso por ser perseguido pela tenente Isadora Ledur.

A tenente Isadora Ledur foi uma das instrutoras do curso e tida como pivô no caso que levou à morte o aluno .

Além de Ledur, outras 11 pessoas responsáveis pelo curso foram afastadas do cargo e devem cumprir funções administrativas até a conclusão do inquérito.

Foto: Marcus Mesquita