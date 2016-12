Emanuel Pinheiro nomeia vereador eleito, defensor público-geral e dois advogados

DA REDAÇÃO

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), usou mais uma vez sua página pessoal no Facebook para anunciar mais cinco nomes que vão compor o seu staff a partir de janeiro de 2017.

O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (23).

Entre as novidades, o vereador eleito do PP, Vinicyus Correa Hugueney para assumir a pasta do Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Hugueney disputou a primeira eleição este ano, sendo eleito com 3.576 voto.

Segundo Emanuel, a indicação do vereador tem a indicação do Partido Progressista, que compôs a nossa base de apoio na campanha para a Prefeitura, do deputado federal Ezequiel Fonseca, do secretário nacional de Agricultura, Neri Geller, e do ministro Blairo Maggi.

Sua missão será promover os arranjos produtivos locais para geração de emprego e renda, fomentar o empreendedorismo e atuar na atração de novas empresas para a capital.

Para a Secretaria Municipal de Educação (SME), Emanuel Pinheiro escolheu a professora Mabel Strobel Moreira da Silva.

Filiada ao PSC (Partido Social Cristão), Mabel é uma profissional que detém enorme respeito na sua área de atuação. Foi a mais jovem diretoria de escola do município em 1989, atuou na SME como assessora pedagógica e diretora de ensino e pesquisa.

Foi superintendente da Seduc-MT e secretária de Educação em Chapada dos Guimarães e em Barão de Melgaço.

Outra novidade no staff de Emanuel está na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

O escolhido foi o atual Defensor Público-Geral do Estado, Djalma Sabo Mendes, cujo mandato encerra agora neste mês.

Djalma Sabo Mendes é cuiabano, formado em direito, defensor público concursado desde 1999, exerceu por três vezes o cargo de Defensor Público Geral.

Para o posto de Procurador-Geral do Município, Emanuel Pinheiro convocou seu advogado de campanha, Nestor Fidélis.

Nestor foi coordenador jurídico por 10 anos na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e já advogou para vários municípios e prefeitos. Foi nosso coordenador jurídico durante a campanha eleitoral. É uma indicação pessoal de Emanuel Pinheiro.

Nestor é paulistano, mas reside em Cuiabá desde 1983.

O advogado Marcus Antônio de Souza Brito também fará parte da equipe de governo na função de Controlador-Geral do Município.

O combate à corrupção deve ser feito inicialmente dentro da própria gestão pelo sistema de controle interno da CGM.

Marcus Brito é formado em Direito com especialização em Direito Eleitoral e Improbidade Administrativa e pós-graduado em Controladoria.

Foi servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de 1986 a 2011, é professor de Direito Civil e advogado atuante. Foi também uma escolha pessoal de Emanuel Pinheiro.

Pinheiro disse que neste sábado (24) deve anunciar mais nomes que vão compor seu secretariado.