‘Amigos’ lançam Fávaro; vice nega intenção

Circulou na noite desta sexta-feira (23) nas mídias sociais a imagem do vice-governador e secretário de Meio Ambiente do Estado, Carlos Fávaro (PSD), como pretenso pré-candidato ao Governo do Estado, em 2018.

Com o slogan: Pra Mato Grosso Avançar, o adesivo colocado em um carro teria sido feito a pedido de amigos de Fávaro, e que acabou viralizando em grupos de whatsapps.

Discreto em sua atuação no Governo, Fávaro é um nome que pode ‘assombrar’ muita gente grande nas eleições majoritárias de 2018.

OUTRO LADO

Em relação à publicação de Memes, posts falsos e mentirosos nas redes sociais, o Vice-governador Carlos Fávaro declara: “É lamentável que alguns grupos políticos fabriquem picuinha e tentem tirar proveito da atual situação que vivemos em nosso estado. O governo está unido e focado em resolver todos os nossos problemas, sejam políticos, econômicos ou de qualquer ordem .”