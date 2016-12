Diretor de hospital de MT registra Boletim de Ocorrência por falta de remédios

G1/MT

O diretor do Hospital Regional de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, nesta quinta-feira (22), para denunciar a falta de remédios na unidade, entre outros problemas. Roberto Satoshi alega a falta de repasse do estado para o pagamento de salários e de fornecedores.

A assessoria da Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirma que todas as medidas necessários estão sendo tomadas para impedir a suspensão de serviços médicos à população da região e que nesta sexta-feira (23) repassou para a conta do hospital R$ 1 milhão, que deve ser usado nas despesas emergenciais.

O diretor afirma que faltam medicamentos até mesmo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e para a realização de cirurgias, o que coloca em risco a vida de pacientes.

Essa crise financeira prejudicou o atendimento. Além disso, o estoque de comida está acabando e a empresa que fornece os gêneros alimentícios para o hospital não quer mais prestar o serviço.

O serviço de nefrologia deve ser suspenso no próximo dia 28 por falta de pagamento desde setembro, assim como o atendimento de hemodiálise aos pacientes intenados no hospital. A dívida do estado com o hospital deve chegar a R$ 6 milhões.

Satoshi informou à polícia que trabalha no hospital há cinco anos como médico diretor clínico e que nos últimos seis meses a unidade vem realizando atendimento sem as mínimas condições necessários, como a falta de medicações e insumos hospitalares.

Segundo ele, tem seis meses que a instituição não recebe repasse do governo do estado, comprometendo todo o trabalho dos profissionais da unidade, além de “não ser possível honrar os compromissos com os fornecedores e empresas ligadas ao Hospital Regional de Sorriso”.

Atrasos

No mês passado, cinco hospitais filantrópicos do estado suspenderam as internações o recebimento de novos pacientes por causa de repasses de recursos atrasados.