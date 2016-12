Orla do Porto: pisos soltos e de má qualidade; VEJA

MATO GROSSO MAIS

Quem passou pela Orla do Porto, nesta sexta-feira (23), para conhecer o local inaugurado no dia anterior, à noite, com super show da cantora Anitta, com presença de mais de 30 mil pessoas, não imaginava que pudesse ver durante o dia, a péssima qualidade da obra feita no local e a grande quantidade de sujeira.

O prefeito de Cuiaba, Mauro Mendes (PSB), já havia comentado que a obra não estaria totalmente concluída, mas como sua gestão está terminando, não viu outro jeito a não ser inaugurar do jeito que estava.

Uma coisa é a obra estar inconclusa, a outra é ela estar inconclusa e mal feita.

Internautas encaminharam ao várias fotos que mostram o piso feito ao longo do calçadão.

É possível perceber nas imagens abaixo, que além da qualidade ruim do piso, vários já se soltaram.

Como a obra ainda não foi concluída, provavelmente, ela ainda não deve ter sido recebida pela prefeitura.

E o novo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), que assume dia primeiro de janeiro, é quem deve receber essa obra.

A Revitalização da Orla do Porto de Cuiabá inclui a construção de um calçadão com cerca de 1.300 metros na Orla do Rio Cuiabá.

O Projeto Porto Cuiabá, segundo a gestão de Mauro Mendes, é para proporcionar uma nova área de lazer para os munícipes e turistas, com pista de caminhada, áreas de contemplação do Rio Cuiabá, Mirante, 05 (cinco) Bares/Restaurantes e academias ao ar livre.

As obras estão orçadas em R$ 28 milhões.