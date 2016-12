Acidente mata 4 da mesma família; motorista é suspeito de embriaguez

DA REDAÇÃO

Um acidente na BR-163, em Mato Grosso, terminou em tragédia.

Quatro pessoas da mesma família morreram neste sábado (24) após uma batida envolvendo dois veículos, perto do município de Matupá, a 696 km de Cuiabá.

As quatro vítimas estavam num carro branco de passeio e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram identificadas como Ademir Loiola Menezes, 43 anos, que estava dirigindo o carro, Edilene Loiola Menezes, de 31 anos, Lennyelly Maria Menezes Julião,14 anos e Ludmila Menezes Julião, de 11 anos.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 19h, no km 1037 da rodovia federal.

O acidente ocorreu após uma picape com placas de Matupá fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o carro de passeio, que tem placas do município de Novo Mundo.

Segundo a PRF, o motorista da picape tem 23 anos, estava sozinho no veículo e tinha sinais de embriaguez.

Ele ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Municipal de Matupá e, depois, encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso. Com informações do G1/MT