Soltura de empresário da cadeia na véspera de Natal provoca frisson nas mídias sociais

DA REDAÇÃO

A soltura do empresário Alan Malouf, dono do buffet Leila Malouf, na tarde deste sábado (24), véspera de Natal, do Centro de Custódia de Cuiabá, provocou um frisson nas mídias sociais.

Muitos criticaram a saída do empresário, que estava preso desde o dia 14 de dezembro sob acusação de envolvimento nas fraudes descobertas pela Operação Rêmora na Secretaria de Educação do Estado, pela juíza Maria Rosi Meira Borba, que revogou a prisão preventiva durante o plantão do Judiciário de MT.

Muitos não entenderam a decisão da magistrada e cobraram então a liberdade do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso sob acusação de fraudes em incentivos fiscais do Estado durante a sua gestão.

É o segundo Natal, seguido, que Silval passa no Centro de Custódia de Cuiabá. O ex-governador está preso desde 17 de setembro do ano passado.