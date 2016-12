Wilson diz que criminosos querem levar o nome de Taques para um mar de lama

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), saiu em defesa do governador Pedro Taques (PSDB) e disse que, em Mato Grosso, há “criminosos” querendo levar o nome do tucano para um “mar de lama da corrupção”.

“Ajudaram a destruir as finanças deste Estado. Criminosos confessos quererem levar o senhor para este mar de lama que eles chafurdam há décadas”, disse Wilson, durante solenidade realizada no Palácio Paiaguás, na última quinta-feira (22). As informações são do site Midianews.