Desembargador do TJ elogia juíza que soltou Alan

DA REDAÇÃO

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Manoel Ornellas de Almeida, elogiou a decisão da juíza Maria Rosi Meira Borba, do Fórum de Cuiabá, que revogou no último sábado (24), a prisão preventiva do empresário Alan Malouf, decretada no último dia 14. “É verdade!!! Ainda há juízes em Cuiabá!!!”, disse Ornellas.

Mas nas mídias sociais, a juíza foi alvo de intensas críticas pela soltura do empresário.

Alan foi preso durante a 3ª fase da Operação Rêmora, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), a mando da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

A operação apura um esquema de propina e fraudes em licitações na Secretaria de Estado de Educação. (Seduc).

Alan Malouf é acusado de ser um dos líderes do esquema, ao lado do ex-secretário de Educação Permínio Pinto (PSDB), e do empresário Giovani Guizardi, que é delator das tratativas ilícitas.

Em depoimento ao Gaeco, relatou que ajudou o governador Pedro Taques a pagar por débitos não declarados de sua campanha eleitoral, em 2014.

Aos promotores de Justiça, o empresário disse: “Ao final da campanha, houve um débito de campanha não declarado, sendo que Pedro Taques me pediu apoio para o pagamento desse débito. Ajudei nessa composição, mas não me recordo, por hora, do montante”.