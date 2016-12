Dois deputados estaduais assumem prefeituras de Cuiabá e Rondonópolis

G1/MT

Dois deputados estaduais de Mato Grosso deverão assumir prefeituras a partir do dia 1º de janeiro de 2017.

Emanuel Pinheiro (PMDB) deverá ser o chefe do Executivo de Cuiabá, enquanto José Carlos do Pátio (SDD) vai ser o novo gestor de Rondonópolis. Os dois assumirão, respectivamente, os lugares de Mauro Mendes (PSB) e Percival Muniz (PPS).

Emanuel Pinheiro foi eleito na capital com 157.877 votos (60,41% dos votos válidos). Ele tem 51 anos e é bacharel em direito.

O vice-prefeito eleito é Niuan Ribeiro (PTB). O deputado já foi vereador, professor de direito constitucional em uma universidade em Cuiabá e secretário municipal de Trânsito e Transportes Urbanos.

Pinheiro já anunciou oito nomes para o futuro secretariado municipal: José Roberto Amador, o Bebeto (Comunicação); Vanderlúcio Rodrigues da Silva (Obras Públicas); Singlair Ciekalski de Musis (Assistência Social); Antenor de Figueiredo Neto (Mobilidade Urbana); Juarez Samaniego (Meio Ambiente e Desenvolvimento); Antônio Roberto Pôssas de Carvalho (Fazenda); Rafael de Oliveira Cotrim (Gestão) e Carlos Roberto da Costa (Governo).

Já José Carlos do Pátio foi eleito com 39.352 votos (36,22% do total de votos válidos). Ele tem 57 anos e derrotou no pleito o atual prefeito, Percival Muniz.

Pátio já foi prefeito de Rondonópolis, tendo sido eleito em 2008, mas teve o mandato cassado em 2012, depois que o Ministério Público do estado apontou gastos ilícitos durante a campanha eleitoral dele.

Em 2015, porém, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou a decisão judicial que cassou o mandato de Pátio.

O deputado estadual e futuro prefeito ainda não anunciou os nomes para o secretariado municipal.