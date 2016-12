Presidente da Assembleia Legislativa, Maluf condena avalanche de denuncismo em MT

A GAZETA

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Guilherme Maluf (PSDB), reiterou seu discurso de inocência perante as acusações feitas pelo empresário Alan Malouf (sócio do Buffet Leila Malouf), e do delator, Giovani Guizardi (dono da Dínamo Construtora), ambos alvos da Operação Rêmora.

Maluf falou da onda de “denuncismos” e pediu que as investigações sejam feitas com total transparência, por parte do Ministério Público do Estado (MPE).

As declarações foram dadas na última quinta-feira (22), na cerimônia de entrega de 75 ambulâncias aos municípios mato-grossenses.

O parlamentar foi questionado sobre a veracidade dos depoimentos dos investigados na Operação e voltou a dizer que não tem envolvimento com os fatos narrados.

“Eu nunca participei de forma alguma, tanto é que cada um dos depoimentos explícita fatos completamente diferentes. Estou aguardando a conclusão dessa investigação, vou prestar o depoimento, quero colaborar com a Justiça e tenho a certeza que nós vamos mostrar a verdade sobre esses fatos”, comentou.

O tucano também citou que o Brasil passa por um momento complicado e que precisa ser ponderado.

“Hoje, o país vive uma onda de denúncias contra uma série de políticos. Isso tudo acaba atrapalhando e manchando o nome, mas só quando você foge da discussão ou admite que é culpado. Eu só não quero ser condenado precipitadamente, quero mostrar minha inocência e vou fazer isso nos autos”.

O empresário Alan Malouf (primo de Guilherme) e o empreiteiro Giovani Guizardi apontaram envolvimento do parlamentar no esquema de desvio e fraude na Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Ambos deporam ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

O empresário afirmou ter entregado dentro de um envelope R$ 40 mil ao presidente da Assembleia, a pedido de Guizardi, que também garante ter repassado 25% dos R$ 1,2 milhão arrecadado junto aos empreiteiros ao tucano.