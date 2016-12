Câmara não vota planta genérica e salário

DA REDAÇÃO

Os vereadores de Cuiabá não devem votar mais o aumento de 30% de seus salários, que deveria ocorrer na manhã desta terça-feira (27), e também de 35% da planta genérica, que impactaria no carnê do IPTU do ano que vem.

Durante toda a manhã de hoje, a sessão foi suspensa por várias vezes por falta de quórum.

O plenário da Câmara, embora não estivesse lotado, teve manifestação de populares contra os dois aumentos.

Como a sessão de hoje é a última desta legislatura, ficará para 2017 a votação desses dois aumentos.