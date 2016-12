DA REDAÇÃO

A delegada Alana Cardoso usou sua página pessoal no Facebook para criticar a demora no atendimento no Detran/MT.

Segundo Cardoso, ela ficou mais de 3 horas por um atendimento que dura, em média, cinco minutos.

Ela fez questão de defender os servidores em seu post.

Alana Cardoso é diretora de Inteligência da Polícia Civil.