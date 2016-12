Documentos mostram que atual gestão tentou aprovação de planta genérica

DA REDAÇÃO

A tentativa de aprovação da planta genérica do município de Cuiabá gerou uma polêmica nos bastidores da política cuiabana.

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) foi acusado pelo vereador Toninho de Souza (PSD) de ter agido nos bastidores para forçar a aprovação do projeto na Câmara de Vereadores.

O projeto não foi levado à pauta na sessão desta terça-feira (27) e só deve ser votado no ano que vem, em 2017.

A tentativa de tentar aprovar a nova planta genérica foi feita pelo prefeito Mauro Mendes (PSB) várias vezes, sem êxito. Com a aprovação, o IPTU aumenta em 35%.

Em novembro deste ano, Mendes fez mais uma tentativa, determinou o seu Secretário de Fazenda, Pascoal Santullo, encaminhar ofício no dia 23 de novembro ao presidente da Câmara, Haroldo Kuzai, ressaltando que o TCE/MT determinou que a atual gestão encaminhe ao órgão Fiscalizador a Planta de Valores Genéricos, após a sua aprovação pela Câmara com fulcro na Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Para tentar terminar a gestão de bem com a população cuiabana, em um suposto jogo combinado com dois vereadores, Mauro Mendes (PSB) vem sendo acusado nos bastidores políticos de tentar se esquivar do desgaste popular, e acabou induzindo com os dois parlamentares alguns veículos de comunicação a noticiar que o prefeito eleito seria o responsável pelo pedido de aprovação da nova planta genérica.

VEJA DOCUMENTOS ABAIXO:

Toninho de Souza acabou sendo protagonista de um desgaste para os próprios colegas.

Com a sua assinatura, por sem membro da Mesa Diretora, ele assinou um Projeto de Lei que possibilitou o aumento do salário dos vereadores para a próxima legislatura.

Toninho votou contra o aumento e a maioria dos vereadores votou a favor.

Com isso, os 25 vereadores terão aumento de salário que chegará perto de R$ 19 mil.