Lucimar cria cláusula anticorrupção em todos os contratos da prefeitura de VG

A GAZETA

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), editou decreto que prevê uma “cláusula anticorrupção” para todas os contratos de aquisições e locação de bens e contratações de serviços no Poder Executivo Municipal.

A medida visa, segundo a chefe do Executivo várzea-grandense, “realçar os princípios da ética, transparência e lisura no trato com a coisa pública”.

O decreto acentua as exigências do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1.993, que prevê isonomia, economicidade e sustentabilidade.

“Na realidade os princípios éticos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não precisariam de um decreto já que estão na Constituição Federal e deveriam estar constantemente na conduta de todos que lidam com o poder público, mas como se faz necessário ressaltar e impedir que haja qualquer tipo de abuso, nada mais imperioso do que criar mais mecanismos de controle para todos”, disse a prefeita.

Lucimar Campos ressaltou que os mecanismos de controle e de fiscalização são essenciais para a construção de um país mais justo e melhor para toda a população e lembrou que a classe política acaba sendo responsabilizada por todas as mazelas existentes, mesmo não sendo a única responsável.

“Temos e vamos fazer nossa parte que é o combate sistemático à corrupção, que existe desde os primórdios da humanidade”, prometeu a gestora reeleita.