Membro da executiva do PP detona vereador Toninho de Souza no Facebook

DA REDAÇÃO

O membro da executiva do Partido Progressista e Produtor Cultural, Palmiro Pimenta, usou sua página pessoal no Facebook para criticar de forma dura o vereador Toninho de Souza (PSD).

Toninho alardeou na imprensa que o prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) estaria por trás da votação da planta genérica, que deve ser votada nesta terça-feira (27), na Câmara de Vereadores, com um amento de 35%, percentual que impactará no carnê do IPTU.

Pinheiro, na imprensa, negou que estivesse participando das negociações.

As declarações de Pimenta viralizaram nas mídias sociais e pediu para que as pessoas compartilhem o post.

VEJA A DECLARAÇÃO DE PALMIRO NA FACEBOOK.

“O vereador Toninho de Souza, a serviço do seu grupo político jogou para a platéia a matéria apresentada pelo prefeito Mauro Mendes, sobre o aumento do IPTU, como se essa matéria tivesse algo a ver com o futuro prefeito Emanuel Pinheiro.

Hoje os vereadores irão votar o aumento do seu próprio salário, que vai de R$ 15.000,00 para R$ 18.900,00. E o vereador Toninho de Souza está encabeçando a votação que aumenta o salário dos vereadores em 30%

Esse Toninho de Souza é o mesmo que a alguns anos votou a favor da concessão da CAB. E foi eleito o vereador que mais imporcou a Cidade com os seus panfletos nos locais de votação, sem falar que durante a campanha Municipal fez duros ataques ao prefeito Emanuel.

Não se deixe enganar, esse grupo político tenta a todo momento manipular a imprensa a seu favor, gastando dos cofres públicos 70 milhões em mídia, graças a Deus as redes sociais são uma arma poderosa contra a manipulação da informação.

Se você é contra a manipulação da mídia compartilhe esse post“, diz trecho do post.