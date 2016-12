Vereadores de Cuiabá vão custar R$ 61,2 milhões

DA REDAÇÃO

O custo é pesado e sem retorno para a população cuiabana. Assim é a Câmara de Vereadores de Cuiabá, mais conhecida como Casa dos Horrores, que deve provocar uma despeja ao bolso do contribuinte de em torno de R$ 18.037.200,00 milhões nos próximos quatro anos. Isso porque, o salário de cada vereador é de R$ 15.031,00 bruto.

Mas esse valor aumenta com mais um gasto, a Verba Indenizatória. Somados os quatro anos, essa despeja para o cidadão chega a R$ 10.800.000,00, com a soma dos salários dos vereadores, esse custo chega a R$ 28.837.200,00 milhões.

Mas não para por aí. Além dessa verba, os vereadores ainda desfrutam de mais R$ 27 mil em verba de gabinete para ressarcimento de gastos relacionados ao desempenho da função pública.

Somados todos esses valores, os 25 vereadores de Cuiabá vão custar nos próximos quatro anos a pequena bagatela de R$ 61, 2 milhões.

O gasto mensal de um vereador é de R$ R$ 51 mil.

E o que é pior, sem nenhum resultado efetivo para os munícipes.

O salário de um vereador depende de vários fatores, entre eles estão a lei orgânica de cada município, a Constituição Federal e a receita total do município.

Além disso, a remuneração mensal dos vereadores não pode ser maior que R$ 21.080,76 brutos, equivalente 75% do salário dos deputados estaduais.

Os salários dos vereadores dependem do subsídio dos deputados estaduais, que são fixados pela Assembleia Legislativa de cada estado, e não pode ser maior que R$ 28.106,95, o equivalente a 75% do salário dos deputados federais, que não pode superar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que atualmente é de R$ 37.476,93 brutos por mês. Com informações do site Eleições 2016.