DA REDAÇÃO

O aumento do IPTU deve ser votado nesta terça-feira (27), a partir das 10 horas, em sessão Extraordinária na Câmara Municipal de Cuiabá.

O valor de reajuste do IPTU tramita desde o ano passado na Casa, mas não foi votado por causa da eleição municipal deste ano.

A Revisão da Planta Genérica do município propõe aumento no índice do IPTU de até 30%.