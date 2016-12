MPE manda Câmara suspender aumento de salário

MATO GROSSO MAIS

O promotor de Justiça de Mato Grosso, Roberto Turin, encaminhou à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cuiabá e ao futuro prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), uma recomendação para revogar a aprovação do aumento dos salários dos parlamentares, da criação do 13º salário, da Verba Indenizatória para os futuros 25 chefes de gabinete, e do salário do prefeito e do vice-prefeito.

Turin pede que a Mesa Diretora mostre, dentro de 48 horas, a documentação que comprove o acatamento da recomendação, cópia integral do projeto de lei que fixou o aumento de subsídios para os vereadores da próxima legislatura e as estimativas, estudos e demais documentos exigidos pelos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

E deu prazo de 10 dias dias úteis, após o recebimento da recomendação, para que a Câmara e a Prefeitura de Cuiabá informem a Promotoria Especializada, o acatamento dos termos da presente notificação, sob pena da adoção de todas as medidas judiciais cabíveis ao caso.

APROVAÇÃO DOS SALÁRIOS

Os vereadores aprovaram o reajuste dos próprios salários, do prefeito e do vice, em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (27).

Os novos salários subiram em média 25% e entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Emanuel Pinheiro (PMDB), pelo Facebook, já anunciou que vai vetar o projeto de lei que prevê aumento para ele e para o vice.

Os salários dos parlamentares saltaram de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil.

Votaram a favor os vereadores: Chico 2000 (PR), Adevair Cabral (PSDB), Dilemário Alencar (PROS), Mário Nadaf (PV),Professor Néviton (PRB), Oseas Machado (PSC), Paulo Araújo (PSD), Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Wilson Kero Kero (PSL) e Juca do Guaraná (PT do B).

Foram contrários à proposta apenas os vereadores Adilson da Levante (PSB), Onofre Júnior (PSB), Leonardo Oliveira (PSDB), Toninho de Souza (PSD), Domingos Sávio (PSD), Arilson Arruda (PT) e Alan Kardec (PT).

Estavam ausentes os vereadores Faissal Kalil (PSB), Lueci Ramos (PSD) e Maurélio Ribeiro (PSDB).

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTIFICAÇÃO ABAIXO:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA n. 003/2016 (Notícia de Fato SIMP n. 001095-023/2016)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente de execução atuante na 13.ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar Estadual n.º 416/2010 – em seu artigo 61, inciso X, vem expor e, ao final, RECOMENDAR o que se segue.

CONSIDERANDO que tramita por esta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato SIMP n.º 001095-023/2016, instaurada para investigar possíveis ilegalidades no ato que concedeu aumento de subsídios aos vereadores de Cuiabá para a legislatura 2017-2020, através de projeto de lei aprovado no dia 27.12.2016;

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, segundo o qual o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal e os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de Cuiabá dispõe em seu artigo 18-A que o subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente e, ainda, em seu artigo 56 que o detentor de mandato eletivo será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 49, inciso X, que estabelece a exigência de lei específica para fixação ou alteração deste mesmo subsídio;

CONSIDERANDO que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá (Resolução Legislativa n. 152/2011) determina em seu artigo 105 que a remuneração dos Vereadores será fixada através de Projeto de Lei, em cada Legislatura para a subsequente, no mínimo noventa dias antes das eleições;

CONSIDERANDO, ademais, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, parágrafo único, fixa que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20;

CONSIDERANDO, também, o disposto no artigo 34, inciso VII, alínea “e” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, bem como o artigo 29, §2º, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá;

CONSIDERANDO, por fim, que o projeto de lei que aumentou os subsídios dos vereadores para a próxima legislatura (2017-2020) foi aprovado ao arrepio das legislações acima citadas, notadamente o artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá e o artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

O Ministério Público resolve NOTIFICAR:

I. à Câmara Municipal de Cuiabá e sua Mesa Diretora: RECOMENDANDO-LHES que adote medidas necessárias à REVOGAÇÃO de quaisquer leis já aprovadas que autorizem o aumento de subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais em desconformidade com o quanto apontado nas considerações supra; REQUISITANDO-LHES que apresente, em 48 h (quarenta e oito horas):

a) a documentação que comprove o acatamento desta Recomendação;

b) cópia integral do projeto de lei que fixou o aumento de subsídios para os vereadores da próxima legislatura,

c) as estimativas, estudos e demais documentos exigidos pelos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II. à Prefeitura Municipal de Cuiabá: RECOMENDANDO ao Sr. Prefeito Municipal que adote as medidas necessárias à NÃO SANÇÃO de quaisquer leis já aprovadas que autorizem o aumento de subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais em desconformidade com o quanto apontado nas considerações supra;

Estipula-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da presente, para que Vossas Excelências informem perante esta Promotoria Especializada, o acatamento dos termos da presente notificação, sob pena da adoção de todas as medidas judiciais cabíveis ao caso.

Respeitosos cumprimentos.

Cuiabá-MT, 28 de dezembro de 2016.

ROBERTO APARECIDO TURIN Promotor de Justiça