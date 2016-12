Novato aponta ‘barrigada’ em aumento de salário

MATO GROSSO MAIS

O vereador eleito Diego Guimarães (PP) usou a sua página pessoal no Facebook para corrigir uma ‘barrigada’ que os vereadores desta atual legislatura cometeram ao aumentarem o próprio salário de R$ 15 mil para quase R$ 19 mil, valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2017.

Segundo a publicação do vereador, o regimento interno da Câmara de Vereadores prevê que o aumento só poderia ser concedido 90 dias antes das eleições municipais, ocorridas este ano em 2 de outubro.

“Independentemente do juízo político sobre o atual momento econômico vivido em nosso país, bem como sobre a necessidade de ampliação dos mecanismos de participação popular em decisões dessa natureza, no aspecto jurídico há indicativos de inobservância do devido processo legislativo”, diz o vereador em sua postagem. (Veja abaixo a postagem completa)

Os vereadores aprovaram ontem (27) o reajuste dos próprios salários, do prefeito e do vice.

Emanuel Pinheiro (PMDB) disse, por meio do Facebook, que vai vetar o aumento concedido ao prefeito e vice.

Os novos salários subiram em média 25% e entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Os salários dos parlamentares saltaram de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil.

Votaram a favor os vereadores: Chico 2000 (PR), Adevair Cabral (PSDB), Dilemário Alencar (PROS), Mário Nadaf (PV),Professor Néviton (PRB), Oseas Machado (PSC), Paulo Araújo (PSD), Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Wilson Kero Kero (PSL) e Juca do Guaraná (PT do B).

Foram contrários à proposta apenas os vereadores Adilson da Levante (PSB), Onofre Júnior (PSB), Leonardo Oliveira (PSDB), Toninho de Souza (PSD), Domingos Sávio (PSD), Arilson Arruda (PT) e Alan Kardec (PT).

Estavam ausentes os vereadores Faissal Kalil (PSB), Lueci Ramos (PSD) e Maurélio Ribeiro (PSDB).

A verba indenizatória dos parlamentares, que é vinculada ao salário, também sofrerá reajuste.

VEJA A POSTAGEM DO VEREADOR DIEGO GUIMARÃES:

Conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, a Câmara Municipal de Cuiabá, em sessão realizada ontem, dia 27 de dezembro, aprovou projeto de lei que reajusta os vencimentos dos membros do Poder Legislativo Municipal.

Independentemente do juízo político sobre o atual momento econômico vivido em nosso país, bem como sobre a necessidade de ampliação dos mecanismos de participação popular em decisões dessa natureza, no aspecto jurídico há indicativos de inobservância do devido processo legislativo.