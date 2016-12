Um é preso e outro baleado em troca de tiros com PM durante assalto

MATO GROSSO MAIS

Dois homens foram presos pela Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira (28) após assalto a uma agência do Sicoob, localizada na Avenida Carmindo de Campos, na Capital.

Os dois foram detidos próximos a uma loja de materiais de construção.

Um dos suspeitos, S. C. P. de A., estava com um revólver calibre 38, com três munições deflagradas.

Segundo o gerente do Sicoob, dois homens armados entraram na agência bancária, renderam os caixas e levaram uma quantia em dinheiro.

Ao sair do local, os dois foram surpreendidos por um PM que passava em frente. O policial reagiu e atirou contra os suspeitos, um dos disparos atingiu a perna de J. A. dos S.

Os dois tentaram fugir do local usando uma motocicleta Honda CG, mas na fuga acabaram colidindo com um GM Prisma de cor vermelha.

Após a colisão, os dois se deslocaram para a loja de materiais de construção.

Após isso, um dos suspeitos tomou de roubo o veículo FIAT News Fiesta e fugiu do local, sendo detido por uma guarnição do Primeiro Batalhão, já na Avenida General Melo.

Com ele, a PM encontrou uma arma de fogo e 6 Munições, sendo 2 deflagradas.

O suspeito baleado foi encaminhado para o pronto-socorro de Cuiabá e o outro para o Cisc Planalto.

O dinheiro roubado foi deixado pelos suspeitos em frente à agência bancária no momento em que foram alvejados, em seguida devolvido ao banco.