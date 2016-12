Prefeito de município de MT dribla caos financeiro e entrega prefeitura com R$ 2 milhões em caixa

MATO GROSSO MAIS

Em meio à crise que assola muitos municípios do país e também de Mato Grosso, alguns da baixada cuiabana padecem por causa do caos financeiro.

A situação é crítica para prefeituras de Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger.

Por seu potencial turístico, Chapada dos Guimarães passa por intervenção do Estado.

Outro que pode sofrer interferência administrativa é Santo Antônio de Leverger, que estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado ainda não definiu se terá intervenção.

Na contramão dessa crise está o pequeno município de Nossa Senhora do Livramento.

O atual prefeito, Carlos Roberto da Costa “Nezinho” (sem partido), que deve deixar a administração no próximo domingo vai deixar para o próximo gestor em torno de R$ 2 milhões no caixa da prefeitura.

O prefeito também manteve o ritmo das obras na cidade e ainda conseguiu adquirir várias máquinas para a prefeitura.

Nezinho deixa a prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, que teve as contas de 2015 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado aprovadas, e passa a ser o novo secretário de Governo da gestão Emanuel Pinheiro (PMDB), a partir de 1º de janeiro de 2017.

Quem assume a prefeitura de Livramento é o tucano Silmar de Souza (PSDB).

Ele venceu Volneli de Oliveira Queluz (PSD), que obteve apenas 2.909 votos. O tucano impôs uma diferença no social democrático de 3.475 votos.