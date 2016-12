DA REDAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá), informou que não irá realizar a tradicional festa de réveillon neste fim de ano.

Shows e queima de fogos, que atrai cerca de 40 mil pessoas ao município, na virada do ano, segundo a Secretaria Municipal de Turismo, comunicou que o evento, realizado na praça Dom Wunibaldo, não dispõe de recursos. Com informações do Gazeta Digital