Presidência para Justino Malheiros garante vitória de Emanuel na Câmara de Vereadores

DA REDAÇÃO

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), conseguiu sua primeira vitória política para 2017: a vitória do vereador Justino Malheiros (PV) para a presidência da Câmara Municipal.

Além de somar com o apoio da bancada do PV, composta por quatro parlamentares, o peemedebista evitou um racha no Legislativo. Em uma conversa em sua residência na sexta-feira (23),

Emanuel demoveu Misael Galvão (PSB) de disputar a presidência do Legislativo. As informações são do site Gazeta Digital