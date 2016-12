Selma diz que juíza deveria esperar fim de recesso

MATO GROSSO MAIS

A juíza da Vara de Combate ao Crime Organizado, Selma Rosane Arruda, disse, em entrevista ao programa SBT Comunidade, nesta quinta-feira (29), que não sabe as circunstâncias que ocorreram a soltura de Alan Malouf do Centro de Custódia de Cuiabá no dia 24 de dezembro, após o empresário ficar 10 dias preso, sob acusação de envolvimento em fraudes supostamente ocorridas na Secretaria de Educação de Mato Grosso, durante a gestão de Perminio Pinto (PSDB).

Selma alegou que estava de recesso quando houve a soltura do empresário da prisão.

A magistrada evitou comentar a decisão da juíza Maria Rosi Meira Borba.

De acordo com Selma, em tese, Borba deveria esperar o fim do recesso forense para deixar que ela (Selma) decidisse sobre o pedido de soltura.

Alan foi preso durante a 3ª fase da Operação Rêmora, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), a mando da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

A operação apura um esquema de propina e fraudes em licitações na Secretaria de Estado de Educação. (Seduc).

O esquema consistia na exigência de dinheiro de empresários que tinham valores a receber da Pasta.

Alan Malouf é acusado de ser um dos líderes do esquema, ao lado do ex-secretário de Educação Permínio Pinto (PSDB), e do empresário Giovani Guizardi, que é delator das tratativas ilícitas.