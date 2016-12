Após um ano cheio de audiências com alvos de operações policiais, juíza diz que vai curtir praia

DA REDAÇÃO

Após um ano cheio de audiências com figurões políticos, servidores públicos e empresários envolvidos em supostos casos de corrupção com a administração pública, a juíza de Mato Grosso, Selma Rosane Arruda, que se tornou um ícone de combate à corrupção no Estado, estará alguns dias fora do seu gabinete e estará pisando em areias finas, em algum lugar do Brasil, ou fora.

Em sua página pessoal no Facebook, a magistrada postou uma foto dentro de um avião no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, de que está indo para praia.

Como é gaúcha de Canoas, a pista do local mais certo pode ser o sul do país…

Ontem, a juíza deu a uma entrevista do ano ao SBT Comunidade. Polêmica, Selma falou de vários assuntos, entre eles, a corrupção envolvendo agentes políticos.