EP escolhe servidora pública para tocar Saúde

MATO GROSSO MAIS

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) utilizou mais uma vez a sua página pessoal, no Facebook, para anunciar novos nomes que vão compor o seu staff a partir do dia primeiro de janeiro de 2017.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, Pinheiro nomeou a servidora pública estadual Elizeth Lúcia de Araújo.

É uma escolha pessoal do prefeito eleito, que segundo ele, tem a intenção de blindar a pasta qualquer forma de ingerência

“Elizeth é uma profissional capacitada, sensível e profundamente conhecedora da realidade do setor. Ela colaborou na elaboração do Plano de Governo e integrou a equipe que indiquei para realizar a transição de governo”, disse em seu post Emanuel.

Na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSU), Emanuel vai manter o secretário José Roberto Stopa, atual gestor do ainda prefeito Mauro Mendes (PSB).

Segundo o prefeito, Stopa reúne os principais critérios delineados para a montagem da equipe: sensibilidade política e profundo conhecimento da área de atuação.

“O convite a Stopa se deve à somatória de três importantes fatores: o destacado desempenho dele na atual gestão, a sua liderança política (presidente regional do PV) que agrega os quatro parlamentares da legenda na nossa base de apoio e a nossa amizade pessoal de quase 30 anos. Tenho convicção que iremos avançar ainda mais na qualidade dos serviços prestados pela SMSU”, comentou o prefeito.

Para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (SMCET), a indicação partiu de uma lista quíntupla que foi apresentada pelo PRP (Partido Republicano Progressista), sob a liderança dos vereadores Lilo Pinheiro e Orivaldo da Farmácia.

O suplente de vereador Renato Anselmo é o escolhido para tocar a pasta.

Renato Anselmo tem 28 anos, é cuiabano, pai de duas filhas, estudou Turismo, tem graduação em Administração de Empresas e é graduando em Direito.

Na Secretaria Municipal de Planejamento (SMP), Emanuel nomeou Jesus Lange Adrien Neto, mais conhecido por todos como Zito Adrien.

Ele já atuou como vereador em quatro legislaturas, foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Mato Grosso, presidente da Metamat, diretor da antiga Sanemat, presidente da extinta Sanecap, secretário municipal de Habitação e ainda tem uma vasta atuação nas entidades vinculadas ao setor comercial e formação como arquiteto e urbanista.

Zito, segundo Emanuel Pinheiro, foi uma escolha pessoal em comum acordo com o vereador Juca do Guaraná (PT do B).

Para a Secretaria Municipal da Ordem Pública (SORP), o escolhido é o coronel da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), Leovaldo Emanoel Sales da Silva.

O coronel Sales tem uma vasta folha de serviços prestados à PMMT, atuando como comandante em diversos batalhões, foi criador do Gefron (Grupo Especial de Fronteira), Comandante Geral da PMMT e secretário adjunto de Segurança Pública de MT.

Ele é filiado ao PSC. Sua indicação teve o aval do Conselho Político da Comadmat (Convenção Estadual dos Ministros das Igrejas Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso).