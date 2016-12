DA REDAÇÃO

Apesar de ter participado ativamente da campanha do esposo, prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, Márcia Pinheiro, dá sinais de que não deve ocupar, oficialmente, um cargo no staff a partir deste dia 1º.

Pelo menos até agora, na composição principal do secretariado, não consta o nome da futura primeira-dama.

A exemplo da esposa do prefeito Mauro Mendes, Virginia Mendes, Márcia deve contar com uma estrutura dentro da administração pública, porém, sem salário. Do Hipernotícias.