Homem acusado de roubo a banco no Rio Grande do Norte é preso em Mato Grosso

DA REDAÇÃO

Policiais do Batalhão Rotam, da Polícia Militar, prenderam no final da manhã desta quinta-feira (29.12), na saída do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, logo depois do desembarque, F.S.A., 23, morador de Várzea Grande. Ele é suspeito de ter participado de um assalto a banco no Estado do Rio Grande do Norte.

Na abordagem e revista pessoal, os policiais perceberam um ferimento, supostamente do tiro, no abdome do suspeito.

Indagado, ele confirmou que havia sido atingido por um tiro na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, porém não detalhou as circunstâncias da ocorrência.

Na casa dele, na Cohab Jaime Campos, região do Cristo Rei, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, 32 anéis de cor dourada, relógio de luxo, televisor de led, uma maleta com equipamentos fotográficos, um rádio transmissor, entre outros objetos. Também havia com ele pouco mais de R$ 400.

O acusado deixava o aeroporto em um veiculo Gol, de cor branca, dirigido pelo amigo A.A.M.,22, que foi até o local supostamente para recebê-lo e que também acabou sendo detido.

Há dois dias policiais do Serviço de Inteligência da Rotam vinham monitorando o possível retorno F.S.A. do Rio Grande do Norte, onde há suspeita de integrar o bando que dias atrás assaltou uma agência do Banco do Brasil na capital potiguar.

A equipe da Rotam chegou a se comunicar com policiais militares da capital Natal. Além de confirmar a ocorrência do roubo e o confronto no qual um dos supostos assaltantes teria sido baleado, constatou que há características físicas similares entre o suposto assaltante e o homem preso aqui.

O suspeito, seu amigo e todo o material apreendido foram entregues pela Rotam à equipe plantonista da Polícia Civil na Central de Flagrantes de Cuiabá.