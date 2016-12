Marido é morto a facada pela mulher após ter crise de ciúme e agredi-la

G1/MT

Um peão de fazenda foi assassinado pela própria mulher depois de agredi-la durante uma briga, na cidade de Juara, a 690 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na manhã de quinta-feira (29), porém, o caso foi descoberto e a suspeita foi presa somente no período da noite. A mulher alegou à polícia que se defendeu depois de ser agredida pelo marido na discussão.

De acordo com o delegado Carlos Henrique Engelmann, o casal estava ingerindo bebida alcoólica desde a tarde de quarta-feira (28) até a madrugada de quinta-feira, onde ocorreu a briga.

A mulher, identificada como Rosilene Luciana da Silva, de 35 anos, foi levada para a delegacia por uma irmã dela.

A suspeita estava com vários ferimentos pelo corpo, principalmente no olho e na cabeça, além do rosto inchado. O marido dela foi identificado como Francisco Rodrigues da Silva, de 30 anos.

Rosilene e Francisco estavam em um relacionamento desde agosto deste ano. “As roupas dela estavam sujas de barro, demonstrando que houve uma luta corporal. Ela disse que estava [casada] com ele desde agosto e ele a agredia quase que diariamente, mas nunca procurou a polícia”, detalhou o delegado ao G1.

O casal havia chegado na cidade após o trabalho do marido em uma fazenda. No final da tarde de quarta-feira, Francisco e Rosilene começaram a ingerir bebida alcoólica em uma lanchonete. Na madrugada de quinta-feira, eles foram para a casa de Rosilene, onde continuaram consumindo bebidas.

“Ele, com ciúmes, disse que ela estava olhando para o garçom [na lanchonete] e começou a agredi-la. Ela diz que chegou a ter uma corda enrolada no pescoço e foi arrastada pelo marido. Ele fez ameaças, disse também que estupraria e mataria a filha dela, de 16 anos”, comentou Engelmann.

Por um momento, as agressões foram encerradas. Porém, Rosilene saiu da casa e foi até a cozinha, que fica em uma edificação separada da residência.

“Ela foi para os fundos dessa casa, pegou uma faca na cozinha, voltou e matou o marido. Ela não sabe dizer quantas [facadas deu], mas a perícia constatou uma facada na altura do mamilo esquerdo. É uma região altamente letal, ela deve ter conseguido atingir uma artéria do coração ou do pulmão”, detalhou o delegado.

Francisco teria morrido depois de sofrer uma hemorragia. Rosilene disse à polícia que ainda tentou salvar o marido, mas não conseguiu e também não pediu socorro.

Embriagada, a mulher saiu de casa e dormiu em uma casa em construção até o final da tarde. Ela foi encontrada pela filha e levada para a casa da irmã dela.

A irmã da suspeita levou Rosilene até a delegacia. Conforme a Polícia Civil, Rosilene ainda apresentava sinais visíveis de embriaguez ao ser presa.

O delegado não acredita na suposta cena de legítima defesa, já que Rosilene teria tido chances de sair do local sem a interferência do marido.

“A legítima defesa se qualifica na reação pela eminência de perigo, no caso, veja bem, não foi legítima defesa. Ela podia ter saído de casa e correr para a rua. Em vez de pedir ajuda, ela foi até a cozinha e pegou a faca. Ela vai responder por homicídio”, concluiu o delegado.

Rosilene foi levada para a cidade de Juína, a737 km de Cuiabá, onde vai passar por exames sobre as agressões sofridas.

Segundo a Polícia Civil, ela deve retornar para Juara, onde será encaminhada para uma unidade prisional nos próximos dias.