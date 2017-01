MATO GROSSO MAIS

O novo prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), e o vice-prefeito, Niuan Ribeiro (PTB), tomam posse, neste momento, no Centro de Eventos do Pantanal.

Os dois foram eleitos com mais de 60% dos votos válidos no segundo turno das eleições municipais realizadas no ano passado.