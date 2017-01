Nininho destaca as ações da primeira-secretaria no biênio 2015/2016

DA REDAÇAO

A gestão 2015-2016 da atual Mesa Diretora conclui os trabalhos em 31 de janeiro de 2017. Durante dois anos exercendo o cargo de primeiro-secretário, o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, participou de importantes decisões e foi autor de iniciativas que contribuíram diretamente com o cidadão mato-grossense, a exemplo da devolução para o governo do estado do valor de R$ 20 milhões para a aquisição de 150 ambulâncias, das quais 66 já foram entregues para os municípios.

“A devolução que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso fez para o Executivo é histórica, temos consciência que temos que fazer muito mais; como parlamentar, tenho primeiramente compromisso com a sociedade”, afirmou Nininho. Outro ponto que o deputado ressalta é a conciliação das atividades da primeira-secretaria e as parlamentares, para ele é um desafio, mas ao mesmo tempo, uma satisfação.

“Mesmo com dificuldades financeiras e os compromissos que assumimos, como o pagamento da Unidade Real de Valor (URV), a folha de aposentados e pensionistas, conseguimos fazer uma economia e, para a próxima mesa, temos perspectiva de entregar um caixa com aproximadamente R$ 100 milhões”, ressaltou o primeiro-secretário.

“As atividades parlamentares temos que conciliar, eu pelo menos não abro mão disso, gosto de atender as minhas bases e participar de ações que possam definitivamente somar com o nosso estado. Atualmente, estou presidindo a Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades, estamos encerrando o ano com saldo positivo, considerando que temos quatro blocos de trabalhos realizados e concluídos”, destacou o parlamentar.

Além da Comissão de Revisão Territorial, Nininho encerrou no dia 13 de dezembro os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Frigoríficos, com a entrega do relatório final.

“Após 10 meses de trabalho, a CPI entrega o relatório não apenas com conclusões a respeito das investigações no segmento dos frigoríficos, mas com ações propositivas, principalmente com relação à concentração de mercado, apresentando a viabilidade concreta de reabertura de plantas frigoríficas, por meio dos números do plantel bovino das regiões mais afetadas com a paralisação das atividades das plantas frigoríficas. Quem perdeu com as atividades não foram apenas os pecuaristas, mas a sociedade, em particular as famílias que foram afetadas com o desemprego, vamos trabalhar para que os estabelecimentos retornem às atividades o mais breve possível”, explicou o parlamentar.