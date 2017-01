Justino Malheiros é eleito presidente da Câmara de Cuiabá

MATO GROSSO MAIS

O vereador Justino Malheiros (PV) acaba de ser eleito o novo presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, com 25 votos, por unanimidade. Ele vai ficar no comando do Legislativo no biênio 2017/2018.

Ele concorreu em chapa única. Além dele, compõe a Mesa Diretora os vereadores Renivaldo Nascimento (PSDB), como primeiro vice-presidente, Diego Guimarães (PP) como segundo vice-presidente, Dilemário Alencar (PMDB) como primeiro secretário, e o vereador Marcelo Bussiki (PSB) como segundo secretário.

Filho do ex-deputado estadual João Malheiros, Justino ficou em 20º lugar dos 25 vereadores eleitos e só conseguiu entrar por causa do coeficiente eleitoral.

Ele obteve 2.917 votos, ficando em terceiro lugar dentro do PV, atrás de Mário Nadaf, com 3.117 votos, Felipe Wellaton, com 3.054, e na frente do delegado Marcos Veloso, que teve 2.746 votos.

Justino Malheiros vai administrar em torno de R$ 30 milhões ano que vem.

O gasto com pessoal é o que mais consome o orçamento.

Justino Malheiro terá a missão de mudar a imagem do Poder Legislativo conhecido popularmente como ‘Casa dos Horrores’.

Foto:Ahmad Jarrah