Lucimar toma posse e assume comando de Várzea Grande pela segunda vez

A prefeita eleita de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, Lucimar Campos (DEM) tomou posse na manhã deste domingo (14º), na Câmara Municipal de Várzea Grande, em sessão solene conduzida pelo vereador João Tertuliano de Barros, o Joãozito (DEM).

Durante a sessão, também foram empossados os 21 vereadores eleitos para a gestão de 2017/2020.

Na sequência, a prefeita, acompanhada de seu vice, José Aderson Hazama (PRTB), participou da solenidade de posse, realizada no Hits Convention Center.

A cerimônia, que foi aberta à população, contou com a presença de autoridades e foi assistida por cerca de três mil pessoas.

Lucimar Campos foi reeleita prefeita de Várzea Grande com 95.634 votos, o que equivale a 76,16% do total de votos válidos.

No plano de governo, Lucimar promete a construção de um mercado municipal, de um shopping popular e de praças públicas. No documento apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ela também garante que promoverá uma gestão pública ágil, moderna, eficiente e eficaz.

Neste domingo, a prefeita afirmou que tratará como prioridade em seu novo governo as áreas de saúde, educação e infraestrutura daquele município.

“Queremos fazer com que a saúde seja 100%, que as crianças tenham condições eficientes de estudar, que a nossa cidade tenha infraestrutura para podermos avançar. Isso tudo fará com que, em quatro anos, possamos terminar a nossa administração com uma taça de ouro, se Deus quiser”, afirmou.

Biografia

Lucimar Campos tem 62 anos e é casada com o ex-senador, ex-governador e ex-prefeito de Várzea Grande, Jaime Campos.

Em 2012, Ela se candidatou para a prefeitura daquele município e ficou em 2º lugar.

No entanto, em 2015, ela assumiu o Paço Couto Magalhães após a chapa eleita ter o mandato cassado.