Posse de Altir Peruzzo como prefeito de Juína afasta boatos de ida para Assembleia

A posse do prefeito de Juína, Altir Peruzzo (PT), afastou os boatos de que ele pudesse abrir mão do cargo executivo para assumir o mandato de deputado estadual em Mato Grosso. Primeiro suplente da coligação PR/PT/PMDB, Peruzzo seria o substituto natural do prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), mas abriu mão da vaga em virtude de sua eleição a prefeitura.

Porém, desde que as eleições em Cuiabá se encerraram até a véspera da posse, boatos indicavam que Peruzzo poderia abrir mão da prefeitura para assumir uma cadeira no parlamento. A alegação era de que, como deputado, o petista colaboraria muito mais com Juína e a região.

Com a posse de Peruzzo na prefeitura, quem assume a vaga é o ex-vereador cuiabano, Alan Kardec (PT).