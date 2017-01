Vereadores descumprem decisão judicial e são presos durante posse em MT; VÍDEO

MATO GROSSO MAIS

A cidade de Torixoréu, no interior de Mato Grosso, deve entrar para os anais da história política do país neste primeiro de janeiro de 2017.

O motivo ‘nobre’ disso: a prisão de quatro vereadores que resolveram descumprir uma decisão judicial.

O caso aconteceu após a posse dos parlamentares. Praticamente, toda nova Mesa Diretora recebeu voz de prisão da Polícia Militar.

Os vereadores não acataram a decisão da Justiça e não deram posse a nova prefeita eleita, Inês Coelho (PP).

Os parlamentares ainda foram multados em R$ 20 mil pelo descumprimento.

O presidente reeleito da Câmera, Valdemar de Oliveira, alegou que a prefeita eleita não teria condições de assumir o comando da cidade, por responder processo na Justiça Eleitoral.

A prefeita entrou na disputa eleitoral substituindo o esposo, o ex-prefeito Odoni Coelho, que foi cassado.

Antes da eleição, o registro de Inês e do adversário Silvio Figueiredo foram impugnados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

O presidente reeleito Valdemar de Oliveira Alves (Juca do PV), a vice-presidente Lúcia Rocha (PSDB), 1º secretário Deon Nunes (PSD) e 2º Secretário Osvaldo do Cotraço (PSDB) acabaram detidos e encaminhados para uma delegacia de polícia para dar explicações ao não cumprimento do ato.