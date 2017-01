Zé do Pátio toma posse em Rondonópolis e em discurso prega unidade pelo município

DA REDAÇÃO

O prefeito eleito de Rondonópolis (MT), Zé Carlos do Pátio do partido SD, o vice-prefeito, Ubaldo Tolentino de Barros, tomaram posse neste domingo (1).

A cerimônia começou após às 8h e foi realizada nas dependências do Caiçara Tênis Clube.

Depois do anúncio dos 21 vereadores da Câmara de Vereadores, o início do mandato do chefe do Executivo foi oficializado.

Em seu discurso, Zé Carlos agradeceu aos eleitores, disse que o momento de Rondonópolis exige abordagens construtivas.

Além disso, o novo chefe da administração municipal afirmou que possui um conhecimento sobre o atual estado da cidade e que irá analisar o que já está acontecendo para depois tomar as medidas necessárias para tentar sanar as dívidas públicas.

“Primeiramente vou lutar para buscar a unidade das forças políticas. Todos os deputados e senadores estão contribuindo com a cidade. É importante nós nos unirmos” disse.

Ainda durante o discurso, Zé Carlos se emocionou ao relembrar as dificuldades que passou quando teve o mandato de prefeito de Rondonópolis cassado em abril de 2012 e disse não se preocupar com a oposição da mesa diretora da Câmera Municipal.

“Irei administrar com transparência. Da última vez administrei a cidade com 30% da base aliada e eu tenho certeza que nós vamos levar projetos de interesse público. Nós temos é que somar pelo interesse da cidade vou discutir com a sociedade com a câmera de forma transparente, então não tem problema nenhum ser da oposição ou ser da base aliada o que interessa é o interesse público e da cidade e eu torço para que os 21 vereadores se unam para o melhor da nossa cidade” concluiu. Com informações do Agora MT