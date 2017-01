Acostumado a cobrir fatos políticos, repórter ainda está com Mauro Mendes na cabeça

DA REDAÇÃO

O competente repórter Augusto Roberto, do programa Resumo do Dia, acostumado a cobrir fatos políticos de Mato Grosso na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado e na prefeitura de Cuiabá esteve na manhã desta segunda-feira (2) cobrindo a posse dos novos secretários do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), na Praça Alencastro, no Centro da Capital.

O ‘Garotinho’, como é conhecido pelos amigos da imprensa, ainda está com o nome de Mauro Mendes (PSB) na cabeça.

Ao falar do evento de posse do staff de Pinheiro, numa praça pública, Augusto começou a reportagem falando do nome do ex-prefeito.

Atento ao ato falho, o Garotinho refez a abertura…